Coppia su una moto si contra con auto in rotatoria: donna ferita

Incidente stamane a Thiene poco dopo le 8.

Due persone a bordo di una moto Cagiva stavano percorrendo via Vittorio Veneto provenienti dalla Stazione Ferroviaria quando, giunti nella rotatoria con via XXV Aprile, non sono riusciti ad evitare l’urto contro una Citroen che nel frattempo si era immessa nella rotatoria, proveniente da via XXV Aprile.

A seguito dell’urto la passeggera del motociclo, 41enne di Villaverla, ha subito lesioni e veniva trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso. Sul posto per i rilievi e la regolazione del traffico gli agenti della Polizia Locale Nordest Vicentino