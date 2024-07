VENETO – Auto contro ambulanza sulla Transpolesana: diversi feriti, alcuni gravi

In aggiornamento

Grave incidente stamane alle 8.30 lungo la Transpolesana al confine fra le province di Verona e Rovigo dove un’automobile ha travolto il personale di un’ambulanza dell’Ulss 5 Polesana che si era fermata a prestare soccorso ad alcuni automobilisti coinvolti in un altro incidente. Lo scontro è avvenuto in territorio di Giacciano con Baruchella all’uscita di Menà di Castagnaro in direzione Rovigo. Il bilancio è di sei feriti ed alcuni versano in gravi condizioni. Quelli più gravi, un infermiere e l’autista dell’ambulanza, sono stati trasportati con l’elicottero all’ospedale di Borgo Trento a Verona e a quello di Padova. Gli altri sono stati portati in codice giallo in un altro ospedale della provincia di Rovigo. Sul posto sono arrivate ulteriori quattro ambulanze del 118 di Verona con auto medica ed elicottero. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, l’uscita della Transpolesana è stata chiusa e il traffico verso Rovigo è stato deviato all’esterno della Statale 434 nelle vie secondarie.

“Ho appena ricevuto – dice il presidente del Veneto Luca Zaia – la notizia di un grave incidente che ha coinvolto un’ambulanza del Suem di Rovigo. L’equipaggio era impegnato in un’operazione di soccorso nel Comune di Giacciano, l’ambulanza è stata travolta da un’automobile privata, causando feriti tra il personale sanitario a bordo”. “Seguo con apprensione l’evolversi della situazione, che appare molto grave” aggiunge Zaia, esprimendo solidarietà e vicinanza agli operatori feriti.