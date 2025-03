Veneto – Bed and breakfast totalmente abusivo: interviene la Guardia di Finanza

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

La Guardia di finanza di Rovigo, nel corso di una serie di controlli di strutture alberghiere, extralberghiere e Bed and breakfast, ha messo sotto sequestro una struttura totalmente abusiva. Nel mirino delle Fiamme Gialle un Bed and breakfast di Rovigo, privo di “classificazione” della struttura secondo la legge, l’omissione del Cin e la mancata presentazione della Scia.

La struttura, che al momento del controllo ospitava 3 persone di nazionalità spagnola, è stata sottoposta a sequestro amministrativo e ai gestori sono state elevate sanzioni pecuniarie fino a 6.000 euro. La Guardia di Finanza ha, inoltre, provveduto ad inviare una segnalazione al Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo, per le verifiche di loro competenza, e sta valutando anche gli aspetti di natura fiscale legati all’esercizio dell’attività.

Infine, nel corso del controllo le Fiamme Gialle hanno anche appurato che l’attività ricettiva abusiva non aveva mai provveduto alle previste comunicazioni alla Questura di Rovigo circa l’identità delle persone alloggiate. Per tale motivo i tre gestori (una 46 enne padovana, un 56enne ed una 61enne entrambi rodigini) sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Rovigo per il reato – secondo l’ipotesi accusatoria – di omessa comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza delle generalità dei clienti. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e la condotta degli indagati è ancora al vaglio della citata Autorità Giudiziaria, anche per verificare l’eventuale reiterazione della condotta omissiva contestata.