Scontro auto-scooter: ferito un giovane (FOTO)

Alle 9:30 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Rio San Martino a Scorzè per un incidente tra un’auto e uno scooter, il cui conducente è stato sbalzato dal veicolo ed è finito sotto un SUV, parcheggiato a bordo strada. Ferito lo scooterista.

I vigili del fuoco arrivati da Mestre con due automezzi tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente e sollevato con un divaricatore idraulico il SUV per estrarre il giovane. Il ferito è stato subito preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale. Illeso l’automobilista.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 10:30 circa.