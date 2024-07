VENETO – Auto si infilza nel guardrail: illeso il conducente (FOTO)

La notte scorsa, poco dopo le 3, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via della Priula a Nervesa della Battaglia per un’auto finita contro il guardrail, penetrato nell’abitacolo lato passeggero: illeso il conducente.

Il personale dei vigili del fuoco arrivato da Montebelluna hanno messo in sicurezza l’auto, mentre l’autista è riuscito autonomamente a venire fuori dall’abitacolo. L’uomo è stato assistito sul posto dal personale sanitario del Suem. I vigili del fuoco hanno provveduto a tagliare il guardrail per poi fare rimuovere l’auto dal carro attrezzi.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.