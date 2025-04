Vicenza – Colombara: “In via Torino serve più sicurezza, investimenti e decoro. Anche il privato faccia la sua parte” (Video)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

Il consigliere di maggioranza Raffaele Colombara (Per una Grande Vicenza) si fa portavoce in Consiglio delle istanze dei residenti di via Torino. Serve più sicurezza, decoro, illuminazione notturna e i proprietari degli immobili vuoti e abbandonati devono essere attivi nel contrastare situazioni di degrado.