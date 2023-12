Natale in centro a Vicenza: mercatini e tanto altro

Proseguono le iniziative in particolare nel fine settimana che conduce al Natale Vicenza.

Mercatini

Un fitto calendario di mercatini con attività di intrattenimento vivacizza tutti i fine settimana delle festività natalizie fino al 7 gennaio, in centro storico.

Le tradizionali casette di legno del “Villaggio di Natale” in piazza Biade, corso Palladio e in piazza Matteotti saranno a disposizione fino al 26 dicembre con musica e spettacoli per grandi e bambini a cura di Studioventisette (venerdì, sabato e prefestivi 11-22, domenica e Natale 11-20).

Inoltre per il terzo weekend consecutivo, e ultimo, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 dicembre “La magia del Natale” sarà in piazza Duomo con l’associazione il Tritone e bancarelle a tema natalizio (ore 9-20).

“Il Villaggio di Natale di Coldiretti” porta in città le tradizioni del territorio anche in questo caso per il terzo fine settimana, e ultimo, sabato 23 e domenica 24 dicembre in piazza San Lorenzo con un programma di attività tra cui i laboratori di cucina creativa per bambini con Il Mondo di Bu. E’ previsto anche un programma di attività.

Sabato 23 dicembre dalle 10 alle 12.30 “Guuta Bainacht – il Natale dei Cimbri” e “Natale in trincea”: storie, canzoni, ballate a cura di Moreno Corà e Ilaria Vellar; dalle 15 alle 16.30: Laboratorio creativo Natalizio con Fattoria Didattica Le Lazarele; dalle 15 Contame de “la Montagna, del formaggio, le antiche tradizioni” con azienda El Tabaro e Giochi antichi in Piazza con il Gruppo Attività Manuali.

Domenica 24 dicembre alle 10.30 in piazzetta Garofolino (accanto al Mercato Coperto Campagna Amica) concerto natalizio dei piccolissimi del coro Pueri Cantores del Veneto diretti dal Maestro Roberto Fioretto; dalle 15 alle 16.30 Laboratorio creativo Natalizio con Fattoria Didattica Le Lazarele; dalle 15 alle 18 La merenda di Natale a cura di Silene Bottega & Cucina.

Secondo e ultimo fine settimana per “Handmerry Christmas“ . Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 dicembre, dalle 10 alle 19 in corte dei Bissari e piazza dei Signori sono a disposizione bancarelle con prodotti artigianali.

Fondazione Città della Speranza è in loggia del Capitaniato da giovedì 21 a martedì 26 dicembre con un’esposizione di opere d’arte, quadri, sculture, oggetti di antiquariato e articoli vintage, finalizzata alla raccolta fondi a sostegno della ricerca pediatrica. Orari di apertura: dal 21 al 24 ore 10-12.30, 16-19; lunedì 25 e martedì 26 dicembre ore 16-19).

Martedì 26 dicembre il consueto mercato del centro storico (in piazza dei Signori e conta’ Garibaldi non si svolgerà).

Parcheggi

Nel prossimo fine settimana, sabato 23 e domenica 24 dicembre, dalle 10 alle 20, le aree di sosta aperte al pubblico in via eccezionale sono quelle all’ex scuola Giusti, accanto al Giardino Salvi (35 posti auto), dell‘ex Gil con entrata da contra’ della Piarda (30 posti auto), dell‘ex campo di allenamento dello Stadio Menti con 200 posti auto, della scuola Zanella in conta’ Porta Padova (45 posti auto) e del cortile del Conservatorio Pedrollo, in contra’ San Domenico 35 B, con 50 posti auto.

Nei cartelli esposti all’ingresso di ogni parcheggio sono indicate le modalità della sosta che si paga utilizzando il parchimetro più vicino. Informazioni: https://vicenzaparcheggi.it/

Inoltre, i tre parcheggi di interscambio della città, Stadio (mattina e pomeriggio), Mercato Nuovo (pomeriggio) e Cricoli (pomeriggio) comprensivi del servizio di Centrobus sono gratuiti sabato 23 e domenica 24 dicembre e funzioneranno con corse aggiuntive.

Consulta il programma dei mercatini

Il programma completo del Natale:

per aree tematiche

per data