MUSSOLENTE – Rubano colonnina dell’autovelox con un flessibile: denunciati due diciottenni

I carabinieri di Bassano del Grappa hanno denunciato alla Procura della Repubblica due diciottenni, rei di aver rubato una colonnina “Velo OK” per il controllo della velocità stradale. L’indagine era iniziata lo scorso 2 settembre, in tarda serata, quando alla Compagnia dei Carabinieri di Bassano del Grappa era stato comunicato il furto, avvenuto grazie ad un flessibile elettrico, lungo la via Piana d’Oriente di Mussolente, ad opera di due giovani. Il testimone, rientrando a casa poco dopo le 23, aveva sentito il rumore del flessibile e aveva visto i due giovani di fianco all’autovelox. Successivamente, ha avvistato tre utilitarie “sospette”, che potevano essere collegate all’evento. All’arrivo dei militari però le macchine erano già sparite.

Iniziata l’indagine immediatamente, i militari sono risaliti subito all’auto e, giunti all’abitazione dell’intestataria, sono riusciti a ricostruire l’accaduto: sei giovani, a bordo delle loro utilitarie, avevano percorso la via Piana d’Oriente di Mussolente e, giunti al civico 21, due di loro avevano tagliato la colonnina con un flessibile a batteria. Successivamente, hanno caricato la colonnina nella macchina per occultarlo in un locale adibito a ricovero attrezzi della propria abitazione. I sei giovani sono stati tutti identificati e i loro genitori erano ovviamente all’oscuro di quanto accaduto.

La colonnina è stata recuperata e riconsegnata al sindaco di Mussolente, Cristiano Montagner, che aveva formalizzato la denuncia-querela.

Tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini condotte dai carabinieri di Bassano del Grappa hanno consentito di giungere alla fondata conclusione in ordine alla responsabilità dei due giovanissimi (gli altri quattro – allo stato – sono da ritenersi estranei alla vicenda). Entrambi dovranno ora rispondere del reato di furto pluriaggravato in concorso della colonnina “VELO OK”, il cui valore supera i mille euro.