Museo del Volo, Fratelli d’Italia contro lo smantellamento. Interrogazione di Giovine a Roma. Benigno “Questa è cancel culture”

(immagine generica d’archivio)

Vicenza, 5 novembre 2025 – Cresce la polemica attorno allo smantellamento del Museo del Volo al Parco della Pace di Vicenza. Dopo la rimozione dei velivoli storici custoditi nell’area, Fratelli d’Italia ha annunciato un’iniziativa parlamentare per chiedere chiarimenti al Governo e contestare la decisione dell’amministrazione comunale guidata da Giacomo Possamai.

Il deputato vicentino di FdI Silvio Giovine ha infatti depositato un’interrogazione ai ministri della Cultura, Alessandro Giuli, e della Difesa, Guido Crosetto, “per segnalare e attenzionare il Governo rispetto allo smantellamento del museo e allo spostamento dei reperti aeronautici”.

«Non si tratta solo di un allestimento museale – ha sottolineato Giovine – ma di un patrimonio storico, culturale e identitario costruito con dedizione da associazioni e volontari, che negli anni ha reso omaggio alla grande tradizione aeronautica vicentina e nazionale».

Il parlamentare chiede di sapere se siano state seguite tutte le procedure previste dal Codice dei beni culturali e quali iniziative si intendano adottare per garantire la conservazione dei velivoli nel rispetto del Protocollo del 2011, che prevedeva la valorizzazione della memoria aeronautica nell’area del Parco della Pace.

«Mi auguro – aggiunge Giovine – che il Comune individui una sede idonea e condivisa per assicurare la continuità espositiva e consentire alla comunità di fruire di questo patrimonio».

Ancora più duro l’intervento del presidente cittadino di FdI, Alessandro Benigno, che parla di “cancel culture” e accusa il Comune di voler cancellare la storia aeronautica della città.

«L’aridità e la mancanza di sensibilità culturale dimostrate dall’amministrazione Possamai – dichiara – rappresentano un grave segnale per Vicenza. È l’ideologia che prevale sulla storia. È l’ottusità amministrativa che prende il posto della riconoscenza».

Benigno ricorda che la valorizzazione del museo era stata confermata anche in passato, citando l’impegno dell’ex sindaco Achille Variati nel 2011, “quando la tutela della memoria aeronautica era parte integrante degli accordi per l’ampliamento della base americana”.

«Oggi – conclude – Possamai e la sua giunta decidono di cancellare tutto. Fratelli d’Italia sarà al fianco di chi difende la storia, la memoria e il rispetto verso chi ha servito l’Italia. Vicenza non merita questa indifferenza ideologica».