CRONACAVENETO
17 Marzo 2026 - 9.42

Motociclista in arresto cardiaco salvato dai vigili del fuoco

REDAZIONE
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I vigili del fuoco hanno salvato ieri, sull’autostrada A27 nel comune di Vittorio Veneto (Treviso), un motociclista sbalzato dal veicolo e inerte a terra sulla carreggiata.

Di ritorno da una missione, gli operatori hanno provveduto a rianimare il ferito, che si presentava in arresto cardiaco, e a consegnarlo ai mezzi di soccorso giunti con auto medica e elicottero.L’uomo, che ha 67 anni, è stato quindi trasportato all’ospedale di Treviso. La carreggiata è rimasta chiusa per circa un’ora e mezza sul tratto compreso tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord, in direzione Venezia. Sul posto ha operato la Polizia stradale.ANSA VENETO

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