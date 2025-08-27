Morto l’arcivescovo Cesare Nosiglia, cordoglio del presidente Zaia

È scomparso a 80 anni Cesare Nosiglia, arcivescovo emerito di Torino e vescovo di Vicenza dal 2003 al 2010. Nosiglia, nato a Rossiglione (Genova) il 5 ottobre 1944, da un anno aveva problemi di salute e si era ritirato nella canonica della Madonna Addolorata al Pilonetto, a Torino. Negli ultimi giorni era stato ricoverato prima in ospedale e poi in un hospice a Chieri per il peggioramento delle condizioni respiratorie. I funerali si terranno venerdì prossimo nel Duomo di Torino.

Monsignor Nosiglia guidò la diocesi di Vicenza fino al 2010, quando fu nominato arcivescovo di Torino, incarico ricoperto fino al 19 febbraio 2022. Dal 2011 fu anche presidente della Conferenza episcopale del Piemonte e Valle d’Aosta e membro del consiglio episcopale permanente della Cei, svolgendo numerosi incarichi all’interno della Chiesa italiana. Nell’ottobre 2019 era stato nominato amministratore apostolico della diocesi di Susa.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha ricordato con commozione Mons. Nosiglia: “Il Veneto lo ricorderà sempre nei giorni dell’alluvione del 2010, quando la diocesi di Vicenza fu l’area più colpita. Pur sapendo della sua imminente partenza per Torino, volle condividere fino in fondo con i vicentini quelle tristi giornate, celebrando messe tra gli sfollati e promuovendo iniziative di solidarietà. Ha saputo dimostrare grande amore per la nostra terra, di cui oggi siamo grati”.

Zaia ha aggiunto: “In questo giorno di dolore esprimo i sentimenti di cordoglio miei e di tutta la Regione per la perdita di un uomo di chiesa di alto spessore, che ha lasciato un segno con la sua presenza pastorale nel Veneto”.