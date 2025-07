Morto il dj Marco Dionigi icona della nightlife elettronica

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È morto nel sonno a 55 anni Marco Dionigi, uno dei dj più influenti della scena clubbing italiana. Originario di Sommacampagna, Dionigi è stato per oltre trent’anni protagonista assoluto delle notti veronesi, legando il suo nome – in modo indelebile – all’Alter Ego, storico locale sulle Torricelle, diventato negli anni ’90 un punto di riferimento nazionale per la musica elettronica.

A dare l’annuncio è stata la stessa pagina social del club: «Questa mattina abbiamo appreso la notizia che Marco Dionigi ci ha lasciato. Siamo increduli e distrutti. Ciao Marco, adesso fai sentire la tua musica agli angeli».

Dagli esordi in consolle nei primi anni ’90, al fianco di nomi come Adrian Morrison e con la guida artistica di Andrea Oliva, Dionigi ha lasciato un segno profondo nel mondo del clubbing, non solo per la sua tecnica impeccabile ma per la sua capacità di innovare, sperimentare, anticipare i tempi. Era noto per set ipnotici, contaminazioni visionarie, remix e produzioni mai banali: basti pensare alle sue reinterpretazioni di “On the road again” dei Rockets o “Da Da Da” dei Trio.

L’Alter Ego fu la sua casa per decenni. Il sabato notte sulle colline veronesi diventò un appuntamento sacro per gli amanti della musica elettronica, attratti da un sound ricercato e in continua evoluzione. Dopo la chiusura del club, Dionigi non ha mai smesso di suonare: le serate targate Alter Ego sono continuate in altri contesti, sempre con lui alla guida musicale.

La sua scomparsa ha generato un’ondata di cordoglio nel mondo musicale. «Era un gigante, ma discreto. Un vero artista, che ha messo sempre la musica prima dell’ego» – ha scritto Damir Ivic su Soundwall, sottolineando la coerenza e l’integrità che hanno segnato tutta la sua carriera.

Marco Dionigi non era soltanto un dj. Era un artigiano del suono, un innovatore, un punto fermo per chiunque cercasse autenticità in un mondo spesso dominato dalle mode. Ora il suo nome entra definitivamente nella leggenda della musica elettronica italiana.