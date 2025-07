Monticello Conte Otto – Droga e contanti in un appartamento: un arresto e due denunce

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Mattinata del 10/07/2025 in Monticello Conte Otto, nell’ambito di attività volta alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, militari della Tenenza di Dueville e del Norm di Thiene, supportati dal Nucleo Cinofili di Torreglia, davano esecuzione a un decreto di perquisizione locale personale emesso dalla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza nei confronti di un cittadino nigeriano 28 enne, pregiudicato, domiciliato a Monticello Conte Otto.

Nel corso della perquisizione domiciliare venivano rinvenuti strumenti per il confezionamento di stupefacenti (rotoli di cellophane e di carta stagnola) e la somma in contanti di 3.700 euro.

Nell’appartamento oggetto delle operazioni sono stati trovati e identificati altri due stranieri, un 37enne della Sierra Leone e un 30 enne nigeriano, entrambi pregiudicati per reati in materia di stupefacenti, trovati rispettivamente, il primo in possesso di 7 gr di marijuana e l’altro con 4 involucri contenenti marijuana dal peso complessivo di 550 gr, nonché strumenti idonei al confezionamento.

A seguito del ritrovamento di quanto sopra indicato, il 30enne nigeriano è stato tratto in arresto per la violazione dell’art. 73/4° del DPR 309/90 e associato alla casa circondariale di Vicenza, mente il 37enne è stato deferito in s.l. per la violazione dell’art. 73/5° del DPR 309/90 per il possesso dei 7 gr. di stupefacente suddiviso in dosi.

Il nigeriano 28enne verso il quale era indirizzato il decreto di perquisizione, è denunciato per spaccio in relazione al possesso della somma di 3.700 euro e del materiale idoneo al confezionamento.