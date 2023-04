MONTECCHIO – Si presenta con il marito alla Polizia Locale per un incidente e l’uomo viene arrestato

Nel pomeriggio di mercoledì 5 Aprile una donna residente a Brendola si è recata al Comando del

Corpo Polizia Locale dei Castelli di Alte per rendere dichiarazioni inerenti ad un sinistro occorso

alla stessa qualche giorno prima in via Melaro, accompagnata dal marito, H.H. di 41 anni.

Dopo aver ultimato le pratiche amministrative connesse al sinistro, è stata approfondita la posizione del

marito, riscontrando che nei riguardi dell’uomo sussisteva il divieto di avvicinamento e di

qualsiasi tipo di contatto con la moglie, emesso recentemente in ambito di un procedimento penale

della Procura di Vicenza con l’ipotesi di reato di maltrattamenti familiari.

Vista la violazione in flagranza del provvedimento, gli agenti della Polizia Locale hanno proceduto

all’arresto dell’uomo ed al suo deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato di violazione del

divieto di avvicinamento alla parte offesa (art. 387-bis del Codice Penale).