Montecchio Maggiore: nasce l’Energy Green Park, un parco per la transizione energetica

Piano Infinito, cooperativa sociale che gestisce il Chiosco all’interno del parco di via Volta a Montecchio Maggiore, ha presentato “Energy Green Park”, proposta che si pone come obiettivo generale la creazione, nell’area verde, di un contesto didattico e inclusivo per favorire la transizione energetica, cioè il passaggio dall’uso di fonti vecchie e inquinanti (come i combustibili fossili) all’utilizzo di energie pulite e alternative. Il progetto, che prevede un investimento complessivo di circa 70 mila euro e una compartecipazione alla spesa di Acque del Chiampo per 6 mila euro, è stato presentato alla Fondazione Cariverona che ha deciso di finanziarlo per 50 mila euro. L’assegnazione del contributo è un riconoscimento all’idea e, soprattutto, alla rete dei partner che sostengono la progettualità (Comune di Montecchio Maggiore, Acque del Chiampo Società Benefit, Comunità energetica Ovest Vicentino, Fattoria Sociale Massignan, le associazioni Calimero non Esiste e Clessidra, la Fondazione P. Massignan, le cooperative sociali Papa Giovanni XXIII, Rinascere, ’81 e Mamre). L’iniziativa prende spunto da una ricorrenza speciale: nel 2027 si celebreranno i 200 anni dalla morte di Alessandro Volta, il grande scienziato italiano che inventò la pila e il primo generatore elettrico. Il parco, situato proprio in via Volta, diventerà un punto di riferimento per ricordare la sua eredità e per riportare il tema dell’energia, intesa come un bene comune, al centro della comunità.

Il piano è un insieme coordinato di azioni che puntano a coinvolgere tutta la cittadinanza.

Un Parco Giochi Tematico Innovativo: Il Parco di Via Volta verrà riqualificato per diventare un vero e proprio laboratorio a cielo aperto sulle energie rinnovabili. Verranno installati mini-impianti idroelettrici, fotovoltaici ed eolici a scopo didattico; giochi che, grazie al movimento dei bambini, creeranno elettricità; postazioni interattive e punti di ricarica per cellulari e bici. Ambasciatori del Clima: Nelle scuole primarie e secondarie, circa 200 studenti diventeranno “Ambasciatori del Clima”: questi ragazzi verranno formati sulla transizione energetica e poi, a loro volta, accompagneranno i loro compagni e le famiglie ad affrontare questo tema centrale, moltiplicando il messaggio. Sportello Energia e Cittadinanza Attiva: In collaborazione con il Comune e gli altri partner del progetto, verrà attivato uno “Sportello Energia” per offrire consulenze sulle nuove tecnologie energetiche e sulla transizione ecologica a cittadini e curiosi. L’obiettivo è trasformare i cittadini da semplici “consumatori” a protagonisti attivi delle scelte che riguardano il futuro energetico di tutti. A tal proposito, inoltre, sarà realizza una serie di incontri tematici aperti a tutta la cittadinanza. Festival Volta: Tutte le attività culmineranno nell’estate del 2027 con l’inaugurazione del parco e l’avvio del “Festival Volta”, un programma ricco di workshop, eventi e visite didattiche per tutta la comunità per celebrare Alessandro Volta all’interno del parco tematico sulle energie rinnovabili.

Il progetto è stato presentato in anteprima lunedì scorso (24 novembre 2025) nella sede di Acque del Chiampo, partner dell’iniziativa. «Come Società Benefit, Acque del Chiampo sta sviluppando diversi progetti e collaborando con diverse realtà su iniziative dedicate alla comunità e al territorio», commenta il presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia. «In quest’ottica sosteniamo con convinzione il progetto di Piano Infinito che rappresenta un esempio virtuoso per coinvolgere le giovani generazioni nella transizione energetica rendendo i ragazzi protagonisti in prima persona del cambiamento per garantire uno sviluppo più sostenibile».

«Con l’Energy Green Park si andrà a valorizzare il parco di via Volta, unendo l’educazione alla sostenibilità e integrando nel polmone verde di Alte uno spazio che stimoli curiosità e consapevolezza. Vogliamo sensibilizzare la comunità sul tema prioritario delle energie rinnovabili e promuovere una cittadinanza attiva, in cui i montecchiani non siano solo fruitori ma anche produttori di energia», evidenzia l’assessore alla programmazione e interventi in campo energetico e alle politiche giovanili del Comune di Montecchio Maggiore, Andrea Palma. «A questi importanti obiettivi se ne aggiunge un ulteriore, sempre fondamentale: il coinvolgimento dei più giovani per prepararli, attraverso un percorso educativo, alle sfide del futuro».

Si potranno seguire gli sviluppi del progetto attraverso i canali ufficiali della cooperativa Piano Infinito.



