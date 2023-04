MONTECCHIO MAGGIORE – Incidente lungo il Melaro, due donne all’ospedale

La notte tra sabato e domenica, qualche minuto prima della mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada del Melaro all’incrocio con via Selva Bassa, a Montecchio Maggiore, per un incidente stradale tra due auto nel quale sono rimaste ferite le due conducenti.

I pompieri, arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza le auto e supportato le operazioni sanitarie degli operatori del Suem, che hanno stabilizzato le due donne per poi essere trasferite in pronto soccorso con due ambulanze.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’una.