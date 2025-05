Monte Berico: in arrivo rampe in marmo, vetro e pietra per l’accesso delle persone con disabilità

Avranno una pavimentazione in marmo di Chiampo, rivestimenti verticali in pietra di Vicenza e parapetti in vetro multistrato ad alta trasparenza le due nuove rampe per l’accesso delle persone con disabilità alla Basilica di Monte Berico.I manufatti sono in via di realizzazione sul lato ovest del Santuario e andranno a sostituire le attuali passerelle metalliche.Questa mattina l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller ha effettuato un sopralluogo al cantiere insieme al priore di Monte Berico padre Carlo Rossato, in occasione della realizzazione dello strato portante in calcestruzzo armato, predisposto con tutti gli accorgimenti necessari a preservare la pavimentazione originale sottostante.«Proseguendo il lavoro condotto dall’assessorato ai lavori pubblici per la progressiva riduzione delle barriere architettoniche in città, in linea con le indicazioni del vigente Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche – ha commentato l’assessore Cristiano Spiller – realizziamo con la massima attenzione ai materiali e alle tecniche costruttive questo doveroso intervento, anche in vista dell’Anno Giubilare Mariano e della Rinascita del 2026, quando l’accesso di pellegrini al Santuario, già oggi notevole, crescerà ancora di più».I materiali della rampa (marmo di Chiampo, pietra di Vicenza (la stessa delle facciate della chiesa) e vetro multistrato ad alta trasparenza, sono stati concordati dal Comune con la Soprintendenza di Verona per coniugare le esigenze di accesso in sicurezza con la tutela dell’immagine della facciata della chiesa.Con un ulteriore stanziamento di 20 mila euro che va ad aggiungersi ai 100 mila euro iniziali, sarà realizzato anche un sistema a serpentine elettriche per impedire la formazione di ghiaccio durante le stagioni più fredde.La conclusione dei lavori, comprensiva di questa variante migliorativa, è prevista per la fine di giugno.