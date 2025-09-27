Montagna – Recuperati due escursionisti, ritrovato un anziano e salvata una coppia inglese

Auronzo di Cadore (BL), 27 settembre 2025 – Attorno a mezzogiorno due escursionisti trevigiani, diretti al Bivacco Fanton lungo il sentiero 280, sono rimasti bloccati dalla neve a circa 2.400 metri di quota, impossibilitati a proseguire o tornare indietro. L’allarme è scattato mentre i due 22enni di Riese Pio X, bagnati e infreddoliti, chiedevano aiuto. Le nuvole non garantivano l’intervento dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, ma un varco ha permesso il sorvolo: il tecnico di elisoccorso è stato calato sul posto, ha dotato i ragazzi di imbrago e li ha recuperati a bordo con verricellate di 15 metri in due rotazioni, portandoli in sicurezza a valle.

Sempre ieri, a San Vito di Cadore, è invece rientrato l’allarme per un 83enne di Teolo (PD). L’uomo, in passeggiata con la moglie nei pressi del Lago di Mosigo, non era rientrato dopo essersi allontanato in mattinata. La donna, preoccupata, aveva dato l’allarme verso le 13.30. Il Soccorso alpino, insieme ai Vigili del fuoco, ha avviato la ricerca, conclusasi positivamente con il ritrovamento dell’anziano in località Geralba.

Infine, nella giornata di venerdì 26 settembre, una squadra del Soccorso alpino di Cortina e della Guardia di finanza è intervenuta sul Pomagagnon per soccorrere due turisti inglesi rimasti fuori traccia lungo la Ferrata della Terza Cengia. A un centinaio di metri dall’uscita i due avevano sbagliato direzione, bloccandosi in un punto ripido. L’eliambulanza Falco non ha potuto raggiungerli a causa delle nuvole a 1.900 metri, così una squadra è salita a piedi da Zumeles, ha raggiunto la coppia, l’ha messa in sicurezza e l’ha riaccompagnata lungo il percorso fino a Rio Gere.