Montagna – Giovani escursioniste bloccate, coppia di olandesi si perde nella notte fra salti di roccia

Giornata intensa per il Soccorso alpino di Alleghe – Val Fiorentina, intervenuto in due distinti episodi a supporto di escursionisti in difficoltà nelle Dolomiti bellunesi.

Il primo allarme è scattato questa mattina, poco dopo le 10, per due ragazze ceche di 24 anni bloccate lungo il sentiero 570 del Ru de Porta. Le escursioniste, partite dal Lago del Coldai e dirette ad Alleghe, si sono fermate circa cento metri dopo l’inizio della discesa, spaventate dalle difficoltà del tratto più ripido e dalla perdita di uno zaino, ruzzolato in un canale sottostante. Le giovani hanno inviato un video geolocalizzato ai soccorritori, permettendo di individuare la loro posizione. Una squadra è salita a piedi da Malga Pioda, ha raggiunto le escursioniste e, assicurandole con corda corta, le ha aiutate a risalire fino al lago, recuperando anche lo zaino. Le due sono poi rientrate con la squadra a Malga Pioda, da dove hanno proseguito verso Alleghe con la corriera alle ore 14.

Più complesso il secondo intervento, conclusosi solo alle 4 di questa notte. Protagonisti una coppia di escursionisti olandesi, lei 56 anni, lui 58, partiti dallo Staulanza per il giro del Monte Pelmo. Giunti a Forcella Val d’Arcia, invece di scendere per il ghiaione previsto dall’itinerario, i due hanno sbagliato direzione proseguendo in quota, finendo bloccati sopra salti di roccia. L’allarme è stato lanciato intorno alle 21.30. Una squadra è partita a piedi, ha individuato la coppia e, con estrema cautela a causa della stanchezza accumulata dai due, ha affrontato la discesa lungo il ghiaione. I soccorritori li hanno infine accompagnati al Passo Staulanza, dove era parcheggiata la loro auto.