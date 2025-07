Montagna – Alpinista hawaiano si rompe entrambe le gambe

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel corso della giornata di oggi, due emergenze hanno coinvolto alpinisti sulle Tofane, nel Bellunese.

Il primo intervento ha riguardato un alpinista di 55 anni proveniente dalle Hawaii, che è precipitato per circa dieci metri al secondo tiro della via Spigolo Zero sulla Tofana di Rozes. L’uomo, primo di cordata, ha riportato la probabile rottura di entrambe le gambe mentre la sua compagna era ferma in sosta. Dopo essere stato localizzato, un tecnico di elisoccorso è stato calato con un verricello di 85 metri per prestare assistenza e preparare il ferito al recupero, effettuato con la stessa modalità. L’alpinista è stato trasportato al campo base e affidato all’equipe medica, mentre l’elicottero è tornato in quota per recuperare la compagna. Successivamente, il ferito è stato trasferito all’ospedale di Belluno.

La seconda emergenza è scattata sulla via Eotvos Dimai, sempre sulle Tofane, dove una cordata italiana è rimasta bloccata in difficoltà. I due alpinisti, un 51enne di Brescia e un 52enne di Milano, si sono trovati in difficoltà dopo l’ottavo tiro, imboccando un traverso vicino alla grotta dell’anfiteatro che li ha bloccati, impedendo sia la discesa che la progressione. In supporto è stato imbarcato un soccorritore volontario di Cortina. I due alpinisti si sono spostati in una posizione più accessibile, subito verricellabile. Uno dei due è risalito con il soccorritore, mentre l’altro è stato recuperato con un verricello di 30 metri insieme al tecnico di elisoccorso. Entrambi sono stati poi trasportati alla piazzola del Codivilla.