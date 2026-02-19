Monselice – Autocisterna carica di azoto si ribalta all’alba: intervento dei Vigili del Fuoco e unità NBCR

Intervento nelle primissime ore di mercoledì 19 febbraio a Pernumia, nel Monselicense, per il ribaltamento autonomo di un’autocisterna adibita al trasporto di azoto liquido. L’incidente è avvenuto in via Acquanera.

La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Padova è stata allertata poco dopo l’accaduto. Fortunatamente l’autista del mezzo pesante non ha riportato conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abano Terme, affiancati dal funzionario di guardia del comando provinciale di Padova. Le squadre hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dal sinistro.

Considerata la tipologia del carico, è stato attivato anche personale specializzato NBCR Veneto (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), attualmente dislocato a Cortina, per effettuare le operazioni tecniche di travaso dell’azoto liquido.

Trattandosi di una strada secondaria, i disagi alla viabilità risultano contenuti. Presenti sul luogo anche i Carabinieri per i rilievi di competenza.

L’intervento è tuttora in corso.