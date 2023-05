MONDO – Usa: uccide la moglie e 5 adolescenti e poi si suicida

Proseguono le indagini dopo il macabro ritrovamento avvenuto lunedì 1 maggio in una residenza in Oklahoma, nel sud degli Stati Uniti. La polizia locale ha riferito mercoledì che sei persone, tra cui cinque adolescenti, sono state trovate morte lunedì nella piccola città di Henryetta, colpite e uccise da un ex condannato per stupro che in seguito si è suicidato. Il corpo delle prove sembra dimostrare che “Jesse McFadden ha ucciso sei persone e poi si è suicidato “, ha detto ai giornalisti il ​​capo della polizia della contea di Okmulgee, Joe Prentice.

“Non so quale fosse il suo piano, se lo avesse premeditato e, in tal caso, quanto tempo fa”, ha aggiunto. Tra le vittime c’è la moglie di Jesse McFadden, Holly Guess McFadden, 35 anni, e i suoi tre figli, di età compresa tra 13 e 17 anni. Sono state uccise anche due ragazze adolescenti amiche di famiglia, di 14 e 16 anni. Erano venuti a passare la notte nella residenza dei McFadden

Secondo il capo della polizia, tutte le vittime sono state trovate con almeno un foro di proiettile in testa. I sette corpi sono stati scoperti mentre le autorità cercavano di localizzare le due ragazze adolescenti precedentemente scomparse, di 14 e 16 anni.

Janette Mayo, la madre di Holly Guess McFadden, ha dichiarato martedì che sua figlia era sposata con un “mostro” . “Mia figlia amava i suoi figli e sì, ha sposato l’uomo che li ha uccisi ma è stata ingannata dal suo fascino “, ha scritto su Facebook. Jesse McFadden, 39 anni, è stato condannato per stupro nel 2003. In un altro caso, è stato anche accusato di essere in possesso di immagini pedopornografiche e di aver tentato di ottenere un rapporto sessuale con un minore. Per questi fatti, avrebbe dovuto comparire in tribunale lunedì, ma non si è mai presentato, secondo quanto riferito dai media.