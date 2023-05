MONDO – Tempesta di polvere causa maxi incidente negli USA: 7 morti

Tragedia nella contea di Montgomery in Illinois (USA) dove una tempesta di sabbia si è alzata all’improvviso e ha sorpreso i mezzi che procedevano ad alta velocità in autostrada, come dimostra la foto scattata pochi minuti dopo il tamponamento da parte di un automobilista sopravvissuto all’incidente.

Lungo più di tre chilometri, si è creato un ammasso di veicoli incastrati l’uno nell’altro con la visibilità pressoché nulla e la polvere che impediva addirittura di respirare e di tenere gli occhi aperti per più di qualche secondo. I camion sembrano sbucare dal nulla. Un totale di 7 persone sono morte e 37 sono ricoverate in ospedale, alcune in gravi condizioni.

La terra, recentemente rivoltata dai contadini nei campi circostanti e le brutali raffiche di vento, spiegano l’improvvisa comparsa di questa tempesta di polvere. Ci sono volute diverse per sgomberare l’autostrada e riaprirla al traffico. La nuvola di polvere se n’e’è andata con la stessa rapidità con cui era apparsa.