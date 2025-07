Mondo – Si lanciano col paracadute dalla Torre Eiffel: arrestati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

(immagine creata con l’AI). All’alba di giovedì 10 luglio, due uomini si sono arrampicati sulla Torre Eiffel e si sono lanciati con il paracadute dalla sommità del monumento. L’episodio è avvenuto intorno alle 4:30 del mattino, quando il personale di sicurezza ha notato i due individui salire sulla struttura indossando passamontagna e paracadute. Immediata la segnalazione alla polizia e ai vigili del fuoco, che hanno allertato anche il GRIMP (Gruppo di Ricognizione e Intervento in Ambiente Pericoloso).

I due scalatori hanno comunicato ai soccorritori l’intenzione di lanciarsi e, poco prima delle 6:00, si sono effettivamente gettati nel vuoto dalla cima della torre.

Una volta a terra, sono stati fermati dalle forze dell’ordine: uno nei pressi del Pont d’Iéna, l’altro sul Campo di Marte. La polizia ha arrestato anche un terzo uomo, che si trovava nelle vicinanze ma non aveva preso parte all’arrampicata.

Secondo quanto riferito dalla procura di Parigi, i tre sono stati posti in stato di custodia cautelare. È stata aperta un’indagine per intrusione in un sito storico o culturale e per messa in pericolo di terzi tramite violazione consapevole delle norme di sicurezza.

Il responsabile operativo della Torre Eiffel ha annunciato l’intenzione di sporgere denuncia.