A Versailles sette falsi allarmi bomba in pochi giorni: danni enormi al turismo

A documentare il disagio alla reggia di Versailles, tappa obbligata per ogni turista che visita Parigi, è TF1. L’ultimo allarme bomba risale a mezzogiorno di ieri (domenica 22 ottobre). La settima volta in una settimana quasi sempre nello stesso momento. Dopo due ore dopo il falso allarme bomba, il castello e i suoi giardini hanno potuto riaprire le porte, ma per alcuni turisti il ​​danno sembra fatto.

“Siamo molto delusi, volevamo davvero visitare il castello. E ora non abbiamo più tempo per tornare un altro giorno”, si lamenta un australiano. “Abbiamo sentito suonare gli allarmi e abbiamo visto arrivare la polizia e i soldati. Qualcuno ha detto che c’era una minaccia. Hanno iniziato a evacuare e a chiudere le porte”, dice una coppia di newyorkesi che lasciano il castello .

Vengono rimborsati solo i visitatori evacuati che ne fanno richiesta. Anche se è difficile stimare le perdite per il castello, che secondo alcune stime potrebbero rappresentare la metà del reddito giornaliero. Situato proprio di fronte al monumento, il ristoratore di “Le Pas du Roy”, Hu Wang, si lamenta per la perdita di interi gruppi di clienti. Nemmeno i venditori ambulanti e i loro ninnoli colorati vengono risparmiati. Di fronte a questa crisi economica locale, il timore principale è che questi ripetuti allarmi scoraggeranno definitivamente i turisti dal visitare la Reggia di Versailles.

“Bisogna finirla perché vediamo che la ripetizione dimostra che si tratta ancora di un pessimo scherzo. È molto dannoso per il turismo in generale”, ha dichiaratoFrançois de Mazières, sindaco (DVD ) di Versailles (Yvelines). “Dovrebbero essere consapevoli che se vengono catturati, saranno sanzionati molto pesantemente”, continua, con gli autori di questi falsi allarmi che rischiano tre anni di carcere e una multa di 45.000 euro.