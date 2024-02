Affittano un Airbnb e trovano un cadavere

Gli ospiti di un Airbnb hanno fatto una scoperta macabra mentre prendevano possesso di un alloggio nella periferia di Strasburgo, secondo quanto riportato da una fonte giudiziaria domenica all’Agence France-Presse. La sinistra scoperta è avvenuta sabato 10 febbraio nel pomeriggio.

All’arrivo nell’alloggio che avevano prenotato a Hoenheim, a nord di Strasburgo (Basso Reno), hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di circa quarant’anni, presumibilmente un amico del proprietario, ha riferito la stessa fonte, confermando le informazioni di Ultime notizie dall’Alsazia.

Secondo i rapporti, le chiavi dell’appartamento erano state consegnate solo a una persona nata nel 1975, incaricata di gestire la pulizia e la manutenzione dell’alloggio tra un affitto e l’altro per conto del proprietario. Sebbene la morte sembri essere stata causata da cause naturali, è stata avviata un’indagine per stabilire con certezza la causa del decesso. Nei prossimi giorni sarà eseguita un’autopsia.