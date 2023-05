Curiosità – Ecco dove trovare a Parigi la migliore baguette

Se vuoi concederti la migliore baguette di Parigi, dovrai recarti nel 20° arrondissement della capitale. Il panificio Au levain des Pyrénées ha vinto il primo premio per la migliore baguette a Parigi 2023 mercoledì 10 maggio. Tharshan Selvarajah succede a Damien Dedun e diventa, con questa vittoria, il prossimo fornitore dell’Eliseo per un anno. Installato come fornaio dal 2009, il professionista spiega di aver imparato all’inizio con il suo capo “come fare le baguette” prima di “assumere la direzione nel 2016” .

Il vincitore è stato scelto da una giuria composta da esperti e sei parigini estratti a sorte. Si sono incontrati, mercoledì pomeriggio, per la 30a edizione del concorso, per decidere tra 126 baguette selezionate tra 175 candidati. Per scegliere la baguette vincitrice , la giuria ha tenuto conto di cinque criteri: cottura, gusto, mollica, alveolatura e aspetto. Ad esempio, deve essere tra i 50 ei 55 cm, deve pesare tra i 250 ei 270 grammi e avere un contenuto di sale pari a 18 grammi per chilogrammo di farina.LEGGI ANCHE

Con questo successo, Tharshan Selvarajah riceverà una ricompensa di 4000 euro. Il premio sarà consegnato sabato dal sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, sul piazzale di Notre-Dame.