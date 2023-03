Parigi è diventata una discarica a cielo aperto: netturbini in sciopero precettati

La spazzatura a Parigi verrà finalmente raccolta? Sui marciapiedi della città si accumulano migliaia di tonnellate di rifiuti ed il prefetto di polizia ha annunciato l’intenzione di precettare i netturbini in sciopero (per protesta contro la riforma delle pensioni di Macron). Stamane sono avvenute le prime precettazioni.

9000 tonnellate di rifiuti da sgomberare

Secondo la prefettura, è urgente limitare i rischi sanitari e di incendio . Durante la giornata, il municipio ha fornito loro un elenco di oltre 4.000 agenti. Chi rifiuta di tornare al lavoro rischia sei mesi di carcere e una multa di 10.000 euro. L’annuncio è preso con un certo fatalismo dagli scioperanti. Una volta precettati i netturbini, il ritorno alla normalità richiederà tempo. Sarà necessario raccogliere 9000 tonnellate di rifiuti , poi trasportarli. Tuttavia, in Île-de-France, tre centri di incenerimento su quattro sono ancora bloccati.

Stamane i gendarmi sono intervenuti per aprire i cancelli di un centro di raccolta. Non è una requisizione, agiscono su richiesta della società privata che gestisce il sito. I camion possono uscire di nuovo. La resa dei conti non è dunque finita. All’inizio della settimana i netturbini hanno rinnovato lo sciopero fino a lunedì prossimo.