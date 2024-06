Verso le Olimpiadi: attenzione alle truffe sui biglietti

A poco più di un mese dall’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi, aumentano le truffe online legate alla vendita di biglietti. Con pochi clic è possibile imbattersi in centinaia di annunci che offrono biglietti falsi per gli eventi olimpici. Alla fine di maggio, la polizia informatica ha identificato 338 siti fraudolenti, di cui 51 sono stati chiusi e 140 sono stati diffidati dal continuare a vendere biglietti su siti non autorizzati.

“Il fenomeno sta guadagnando slancio. Più ci avviciniamo ai Giochi, più aumenteranno le proposte sui social network,” avverte il capitano Etienne Lestrelin, responsabile dell’unità antifrode sui biglietti per le Olimpiadi di Parigi 2024, in un’intervista per TF1. Un team di 200 agenti monitora quotidianamente Internet e i social network per scoprire queste truffe. Esistono due tipi principali di frode: alcune truffe consistono in annunci su siti ufficiali di rivendita, come i due posti offerti a 2.500 euro per la “finale di atletica leggera” mostrati nel rapporto; altre utilizzano falsi siti di vendita per raccogliere informazioni personali e bancarie. Questi siti fraudolenti sono generalmente ospitati all’estero, in paesi che collaborano poco nello scambio di informazioni. “È un’attività molto organizzata,” sottolinea il capitano Lestrelin.

Si ricorda che i biglietti per gli eventi dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono in vendita esclusivamente sul sito ufficiale di biglietteria. Inoltre, al momento non esistono ancora biglietti fisici o immagini, ma solo un codice QR. Secondo un conteggio di fine maggio, dei 10 milioni di biglietti disponibili, ne sono stati venduti 8,3 milioni. Se intendi acquistare dei biglietti, fai molta attenzione.