MONDO – Epidemia di bronchiolite in Francia: 4300 bambini colpiti, ospedali in tensione

L’epidemia di bronchiolite, una malattia respiratoria che colpisce i bambini, si è ulteriormente diffusa negli ultimi giorni in Francia. “Quasi tutta la metropoli è ora in epidemia” , ha riassunto l’agenzia di sanità pubblica Francia nel suo rapporto settimanale. Nella Francia metropolitana solo la Corsica non è ancora interessata, ma la regione è ora considerata nella fase preliminare.

Comune e altamente contagiosa, la bronchiolite provoca la tosse del bambino e una respirazione difficile, rapida e affannosa. Spesso impressionante per i genitori, è il più delle volte benigno. In alcuni casi, potrebbe essere necessaria una visita al pronto soccorso o addirittura il ricovero in ospedale. E quest’anno l’epidemia è iniziata alla grande. L’attività dei medici di base è già sotto pressione. “Siamo estremamente occupati, lo possiamo vedere e i nostri tempi di appuntamento si stanno allungando. Penso che sia molto legato alla domanda di cure, che è superiore a quella che i medici generici possono attualmente fornire “, afferma a TF1 la dott.ssa Jérémie Brissard , medico generico del Calvados, nella relazione all’inizio di questo articolo.

Picco dell’epidemia in due o tre settimane

A Rouen, il CHU ha lanciato il suo piano bianco per ricoverare i bambini. Ma, come ovunque, per mancanza di personale, a volte i bambini vengono trasferiti in altri ospedali della regione. Gabin, sei mesi, è arrivato questo giovedì sera con sua madre. La bronchiolite gli impedisce di mangiare correttamente. “Spero che gli stia bene bere la sua bottiglia e se non beve la sua bottiglia, penso che secondo me ci sia il rischio che venga trasferito altrove, perché qui non ‘non c’è proprio spazio’ , testimonia La madre di Gabin. Il bambino potrebbe essere trasferito a Dieppe, a un’ora da Rouen.

In totale, nella Francia continentale, 4.311 bambini di età inferiore ai due anni si sono recati al pronto soccorso per bronchiolite nella settimana dal 17 al 23 ottobre, un salto di quasi la metà rispetto alla settimana precedente. Alla fine più di 1.400 furono ricoverati in ospedale. E il picco dell’epidemia non è previsto per due o tre settimane.