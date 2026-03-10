IL “CARPEDIEM” DEL DOTT. CLAUDIO RONCO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il 4 marzo scorso alla Camera dei Deputati è stato presentato un progetto innovativo e all’avanguardia: “Carpediem: tecnologia ed etica della ricerca per i bambini neonati”. Claudio Ronco, medico, scienziato e inventore del “Carpediem”, ha raccontato con altri luminari il suo dispositivo medico per la dialisi dei bambini. Tutti i dettagli nell’intervista con l’onorevole Silvio Giovine, che ha fortemente voluto questo incontro. Servizio di Paolo Usinabia.