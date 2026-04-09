TECNOLOGIA
9 Aprile 2026 - 13.56

Deepser: il software italiano di Schio cresce e sfida i colossi globali

REDAZIONE
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Oltre 350.000 utenti attivi, +40% di crescita nel 2025 e la sfida chiara di costruire un’alternativa
europea ai colossi internazionali del Service Management. È il percorso di Deepser, azienda tech
con sede a Schio (Vicenza), che sarà tra gli sponsor di AI Week Milano, in programma dal 19 al
20 maggio 2026, uno dei principali eventi europei dedicati all’Intelligenza Artificiale applicata al
business. L’azienda sarà presente con uno stand dedicato e con uno speech del CEO sul palco
dell’evento.
Fondata nel 2019 da Serman Nerjaku, Deepser è oggi l’unica piattaforma di Service Management
sviluppata interamente in Italia. In un mercato dominato da player globali, la società italiana punta
su AI integrata, architettura no-code e governance avanzata per centralizzare processi, dati e
compliance in un’unica piattaforma.
Adottata da centinaia di aziende e certificata ISO 9001 e ISO 27001, Deepser si distingue per un
supporto completamente localizzato e per una profonda conoscenza del contesto normativo
europeo. “Fin dall’inizio abbiamo creduto che, in un’Italia che sta accelerando sempre più sul fronte
della digitalizzazione, fosse possibile costruire una piattaforma capace di competere a livello
internazionale”, afferma Nerjaku. “Oggi oltre 350.000 utenti attivi confermano che il mercato è
pronto per un’alternativa europea solida”.
Durante l’AI Week di Milano, Deepser presenterà casi reali di applicazione dell’AI nei processi IT e
nelle operations, mostrando come l’automazione intelligente possa trasformare il Service
Management da centro di costo a leva strategica per l’efficienza e la governance aziendale.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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