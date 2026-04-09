Deepser: il software italiano di Schio cresce e sfida i colossi globali

Oltre 350.000 utenti attivi, +40% di crescita nel 2025 e la sfida chiara di costruire un’alternativa

europea ai colossi internazionali del Service Management. È il percorso di Deepser, azienda tech

con sede a Schio (Vicenza), che sarà tra gli sponsor di AI Week Milano, in programma dal 19 al

20 maggio 2026, uno dei principali eventi europei dedicati all’Intelligenza Artificiale applicata al

business. L’azienda sarà presente con uno stand dedicato e con uno speech del CEO sul palco

dell’evento.

Fondata nel 2019 da Serman Nerjaku, Deepser è oggi l’unica piattaforma di Service Management

sviluppata interamente in Italia. In un mercato dominato da player globali, la società italiana punta

su AI integrata, architettura no-code e governance avanzata per centralizzare processi, dati e

compliance in un’unica piattaforma.

Adottata da centinaia di aziende e certificata ISO 9001 e ISO 27001, Deepser si distingue per un

supporto completamente localizzato e per una profonda conoscenza del contesto normativo

europeo. “Fin dall’inizio abbiamo creduto che, in un’Italia che sta accelerando sempre più sul fronte

della digitalizzazione, fosse possibile costruire una piattaforma capace di competere a livello

internazionale”, afferma Nerjaku. “Oggi oltre 350.000 utenti attivi confermano che il mercato è

pronto per un’alternativa europea solida”.

Durante l’AI Week di Milano, Deepser presenterà casi reali di applicazione dell’AI nei processi IT e

nelle operations, mostrando come l’automazione intelligente possa trasformare il Service

Management da centro di costo a leva strategica per l’efficienza e la governance aziendale.