Approvato emendamento che vieta le chiamate commerciali non richieste. Giovine (FdI): “Per tutelare consumatori”

Roma, 27 marzo 2026 – È stato approvato oggi durante l’esame del Dl Energia un emendamento presentato dall’onorevole Silvio Giovine (FdI) che introduce il divieto assoluto di contatti telefonici non richiesti (outbound) per la negoziazione o la conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. La misura ha l’obiettivo di tutelare i consumatori e valorizzare le imprese che rispettano norme etiche e corrette pratiche commerciali.

Secondo Giovine, componente della Commissione Attività produttive alla Camera, “il canale di vendita outbound è percepito come invasivo e poco sicuro dai consumatori, che spesso denunciano attività di phishing e pratiche commerciali aggressive”.

L’emendamento prevede che ogni contatto telefonico commerciale debba essere effettuato tramite numeri univoci assegnati dall’AGCOM, così da identificare in maniera chiara l’operatore. In caso di violazioni, i cittadini potranno segnalare le chiamate al Garante per la Privacy e all’AGCOM, che potrà disporre la sospensione delle linee utilizzate dai professionisti non conformi.

“Con questa misura – aggiunge Giovine – poniamo un freno ai comportamenti scorretti, tutelando gli utenti e garantendo concorrenza leale nel settore energetico”. L’emendamento segna un passo avanti nella protezione dei consumatori italiani, rafforzando la trasparenza e la responsabilità degli operatori.