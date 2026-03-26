Vacanza da incubo a Madrid: Booking.com condannata a risarcire consumatore veneto

Verona, 26 marzo 2026 – Una sentenza storica del Giudice di Pace di Verona segna un passo importante nella tutela dei consumatori digitali. Con la pronuncia n. 94/2026, Booking.com è stata riconosciuta responsabile di un grave disservizio che ha rovinato la vacanza di un cittadino veronese a Madrid. A darne notizia è l’associazione di consumatori Adicunsum di Verona con un comunicato stampa.

Il consumatore aveva prenotato tramite la piattaforma un pacchetto completo con volo A/R e soggiorno presso il “Mini Studio Lovely Gran Via” dal 25 al 28 ottobre 2024. Al momento della partenza, però, scopriva che le date del volo erano state modificate senza alcuna comunicazione. La compagnia aerea aveva inviato l’avviso a un indirizzo email generato dalla piattaforma, che non era mai stato inoltrato al cliente.

A peggiorare la situazione, Booking.com non aveva aggiornato la prenotazione dell’alloggio né fornito alcuna assistenza per risolvere il problema. Giunto a Madrid, il viaggiatore non riusciva a trovare la struttura prenotata, irreperibile anche a causa di indicazioni incomplete e imprecise, costringendolo a cercare un alloggio alternativo con ulteriori costi e disagi. Nonostante i numerosi reclami inviati tramite portale, ODR e PEC, la piattaforma non aveva risposto.

Il Giudice di Pace ha chiarito che Booking.com, pur operando come intermediario, ha precisi obblighi verso i consumatori: garantire l’affidabilità delle informazioni, informare tempestivamente il cliente e non sottrarsi alle responsabilità attraverso clausole vessatorie, dichiarate inefficaci.

Di conseguenza, la sentenza ha riconosciuto al consumatore il rimborso delle somme relative al soggiorno non usufruito e un risarcimento di 600 euro per il danno da vacanza rovinata, comprensivo di disagio e stress.

Adiconsum Verona ha commentato: “Questa sentenza rappresenta un precedente importante. Conferma che le piattaforme digitali devono rispondere delle informazioni e dei servizi offerti. Il consumatore ha diritto a un’esperienza sicura e coerente con quanto acquistato e non può essere lasciato solo in presenza di disservizi così rilevanti.”

L’associazione invita i cittadini a segnalare situazioni simili e a far valere i propri diritti.