MONDO – Anche in Canada richiesta vaccinazione dei 5-11 anni – Italia supera la Cina per vaccinazioni

In Canada, l’agenzia Pfizer/BioNTech ha chiesto l’autorizzazione all’uso del suo vaccino contro il Covid-19 nei bambini dai 5 agli 11 anni. “Questa è la prima richiesta che Health Canada ha ricevuto per l’uso di un vaccino contro il Covid-19 in questa fascia di età”, ha affermato il Ministero della Salute in un comunicato stampa. Nel paese, il vaccino Pfizer/BioNTech è già approvato dai 12 anni in su.

Sotto invece la tabella delle vaccinazioni nel mondo di Ourworldindata. L’Italia ha superato nei giorni scorsi la Francia, la Finlandia e la Cina per numero di persone che hanno ricevuto almeno una dose e si piazza all’11° posto nel mondo.

Secondo i dati aggiornati il 74,19% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Il 3,89% è attende la seconda dose. E’ così almeno parzialmente protetto il 78,08% della popolazione italiana. Considerando solo gli over 12 la percentuale di almeno parzialmente protetti è dell’85,67% mentre l’81,40% è completamente vaccinato.