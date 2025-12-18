CRONACAVENETO
18 Dicembre 2025 - 16.10

Mistero in laguna: esce di notte a pescare e non rientra, l’imbarcazione trovata capovolta (VIDEO)

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Notte di angoscia in laguna: esce a pescare e scompare, la barca ritrovata rovesciata

Un’uscita di pesca come tante si è trasformata in un giallo nella laguna nord di Venezia. Un pescatore sportivo di circa 60 anni, residente a Cavallino Treporti, risulta disperso dopo essere uscito in barca nella serata di mercoledì nella zona di Punta Sabbioni e non aver più fatto ritorno a casa.

A dare l’allarme alle prime luci dell’alba è stato un familiare, preoccupato dal silenzio dell’uomo, che aveva detto di uscire a pescare durante la notte. Da quel momento sono scattate le ricerche, coordinate dalla Prefettura e dalla Capitaneria di Porto di Venezia.

Nel corso delle operazioni, l’imbarcazione dell’uomo, una piccola barca da diporto in vetroresina di circa tre metri, è stata individuata capovolta lungo il litorale di Punta Sabbioni, in prossimità della secca conosciuta come Bacan. Nessuna traccia del pescatore è stata però trovata nei pressi del natante.

Alle ricerche partecipano motovedette della Guardia Costiera, mezzi nautici dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, oltre a squadre a terra della Guardia Costiera di Jesolo e dei carabinieri. Per ampliare il raggio delle operazioni vengono utilizzati anche sonar e droni, mentre imbarcazioni di conoscenti del disperso stanno collaborando alle perlustrazioni.

L’uomo era uscito da solo, come aveva già fatto in altre occasioni. Con il passare delle ore cresce la preoccupazione, mentre le operazioni proseguono senza sosta lungo il litorale e nelle acque della laguna nord.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Mistero in laguna: esce di notte a pescare e non rientra, l’imbarcazione trovata capovolta (VIDEO) | TViWeb Mistero in laguna: esce di notte a pescare e non rientra, l’imbarcazione trovata capovolta (VIDEO) | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy