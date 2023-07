Migranti nel Vicentino, Finco (Lega): “Lasciati soli davanti ai municipi, la Prefettura chiarisca”

“Mi è giunta notizia, poco fa, della decisione della Prefettura di Vicenza di – letteralmente – ‘scaricare’ davanti alle porte di alcuni comuni del vicentino gruppi di immigrati, obbligando, di fatto, gli stessi enti a farsene carico. Un comportamento che condanno fermamente e che denota un atteggiamento autoritario della Prefettura nei confronti degli enti territoriali, la cui volontà è stata calpestata: senza alcun contraddittorio né formalità di sorta, e senza aver concordato chi e in quale struttura dovessero essere accolti. La Prefettura di Vicenza ha deciso d’imperio. Questa mattina, all’apertura dei plessi comunali, la sorpresa” (ndr Cornedo, Castelgomberto, Sovizzo, Brogliano, Trissino, Gambellara, Altavilla). Così il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Nicola Finco (Lega-LV) che aggiunge: “La mia solidarietà va ai sindaci dei comuni colpiti da tali fatti e la mia ferma condanna all’azione della Prefettura di Vicenza che non può e non deve imporre i propri diktat su un tema così delicato come la redistribuzione delle persone immigrate”.

“Chiedo pertanto – conclude Finco – che la Prefettura di Vicenza dia i dovuti chiarimenti, spiegando pubblicamente il motivo di tale comportamento illegittimo in spregio sia all’autorità dei nostri primi cittadini sia alla dignità di coloro, che questa mattina, sono stati lasciati soli al loro destino, davanti al portone di un palazzo. Fatti di questo tipo non devono più accadere”.