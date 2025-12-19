Migliaia di norvegesi credono di essere diventati milionari con la lotteria, ma è un errore

Per qualche ora ha creduto di aver cambiato vita. Un messaggio sul telefono, arrivato mentre sorseggiava vino al tramonto in Grecia, annunciava una vincita milionaria all’Eurojackpot. Libertà dal lavoro, debiti cancellati, una casa per le vacanze: tutto sembrava improvvisamente possibile. Poi la realtà ha fatto irruzione, trasformando il sogno in una delle più amare illusioni recenti legate al gioco.

Il protagonista della vicenda è un uomo che vive in Norvegia e che da anni giocava alla lotteria con regolarità moderata, acquistando un biglietto ogni due o tre settimane. Piccole vincite occasionali bastavano a tenere viva la speranza. A giugno, durante una vacanza con la compagna, è arrivato il messaggio dell’ente nazionale Norsk Tipping: una notifica che parlava di una vincita da 1,3 milioni di corone norvegesi.

Lo stupore ha lasciato spazio all’euforia. La notizia è stata condivisa con la compagna e con la famiglia, mentre la mente correva veloce verso nuovi progetti e possibilità. Ma qualcosa non tornava. Ricontrollando i numeri giocati, è emersa la verità: la combinazione non poteva giustificare una cifra simile.

Nel frattempo, le notizie iniziavano a circolare. Norsk Tipping aveva commesso un errore clamoroso nella conversione del montepremi dall’euro alla corona norvegese, moltiplicando le vincite invece di dividerle. Migliaia di giocatori avevano ricevuto comunicazioni sbagliate, convinti per ore di essere diventati ricchi. La vincita reale si è rivelata di poco superiore a dieci sterline.

L’errore ha avuto conseguenze anche ai vertici dell’azienda: l’amministratore delegato si è dimesso, portando a casa una liquidazione ben più consistente del premio immaginato dal falso vincitore. Per lui, invece, sono rimaste la delusione, le lacrime della compagna e l’amara telefonata per smentire l’annuncio fatto alla madre.

Ci sono voluti giorni per smettere di pensare a ciò che avrebbe potuto essere. Nessuna scusa immediata, nessuna comunicazione chiarificatrice: solo una conferma ufficiale arrivata più tardi, vissuta come un secondo colpo. La vacanza, fino a quel momento perfetta, ne è uscita rovinata.

Oggi quella vincita simbolica è stata probabilmente spesa al supermercato. Ma qualcosa si è rotto: la fiducia nel gioco. L’uomo ha smesso di giocare alla lotteria e si aggrappa a un vecchio detto norvegese, secondo cui si può essere fortunati o in amore o nel gioco. La casa in Grecia resta un sogno lontano, ma la relazione no. E, alla fine, è l’unica vera vincita che è rimasta.