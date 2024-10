METEO VENETO – Diramato lo stato di preallarme per criticità idraulica

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, valido dalle ore 14 di oggi per 48 ore, fino a venerdì 4 ottobre, in cui si dichiara lo stato di preallarme (allerta arancione) per criticità idraulica in tre bacini del Veneto (Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso-Brenta Bacchiglione; Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna) e lo stato di attenzione sempre per criticità idraulica (allerta gialla) nel bacino Livenza, Lemene e Tagliamento.Viene altresì dichiarata la fase di attenzione per vento forte su zone costiere, specie centro meridionali, e pianura limitrofa, specie su orientale, per 24 ore a partire dalle 9 di domani giovedì 3 ottobre.Le previsioni meteo di Arpav indicano, infatti, che un vasto sistema perturbato sta interessando la regione tra oggi e venerdì 4. Un primo impulso sta transitando nella giornata odierna con piogge a tratti diffuse e possibilità di qualche temporale in pianura. Un secondo impulso con precipitazioni estese e più consistenti interesserà la regione tra giovedì e venerdì, con fase più intensa tra la mattinata di giovedì e la mattinata di venerdì. Saranno probabili forti rovesci anche ripetuti con possibili quantitativi da consistenti a localmente abbondanti specie su pianura centro orientale e zone costiere. Rinforzo dei venti da nord est specie nella seconda parte di giovedì/prime ore di venerdì e sulle zone costiere, specie centro meridionali, e pianura limitrofa specie quella sud orientale. Sono previsti fenomeni in prevalenza contenuti (20-60 mm), localmente abbondanti (60-100 mm) specie sulle zone costiere e pianura limitrofa.