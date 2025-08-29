CRONACA
29 Agosto 2025 - 15.20

Meteo, temporali sul Veneto: ancora allerta gialla. Fiumi sorvegliati speciali

REDAZIONE
Nuova fase di instabilità in arrivo sul Veneto. Per il pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto, sono attesi rovesci e temporali sparsi che localmente potranno risultare intensi, in particolare sulle Prealpi e sulla pianura.

Secondo le previsioni, la giornata di sabato sarà caratterizzata ancora da tempo a tratti instabile, con precipitazioni e temporali possibili fino alle prime ore del pomeriggio, in seguito in esaurimento. Domenica 31 agosto è invece previsto un ritorno a condizioni di tempo stabile e soleggiato.

Alla luce di questo quadro, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso l’allerta gialla (fase di attenzione) per temporali sull’intero territorio regionale e per criticità idrogeologica su tutti i bacini, con l’esclusione di VENE-C (Adige-Garda e Monti Lessini) e VENE-D (Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige). L’allerta sarà valida dalle 14 alla mezzanotte di oggi.

Particolare attenzione anche all’Adige: su VENE-C è stata dichiarata la fase di attenzione per criticità idraulica fino alle ore 14 di sabato 30 agosto, a causa dell’innalzamento dei livelli idrometrici con probabile superamento della prima soglia di guardia nella sezione di Verona.

Tra gli scenari possibili, la Protezione civile segnala l’innesco di frane superficiali e colate rapide nelle aree montane e pedemontane, l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane e conseguenti allagamenti di sottopassi e locali interrati. Nelle zone interessate dall’allerta idraulica non si escludono innalzamenti significativi dei corsi d’acqua principali, generalmente contenuti però entro gli alvei.

