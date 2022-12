METEO – Precipitazioni in arrivo a metà settimana

Evoluzione generale

Fino a mercoledì persisteranno condizioni di alta pressione, le temperature sotto la media specie tra lunedì e martedì saranno la caratteristica meteorologica saliente. Poi in arrivo una depressione da nord-ovest, attese precipitazioni soprattutto nella seconda metà di giovedì.

Il tempo oggi

lunedì 12

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Non si verificheranno precipitazioni. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sulle zone pianeggianti del Rodigino e del Veronese alternanza di nuvole e rasserenamenti. Temperature con differenze anche sensibili rispetto a domenica, sulla pianura in aumento di pomeriggio e con andamento irregolare di sera mentre sui monti in calo; valori sotto la media anche di molto.

Tempo previsto

martedì 13. Nuvolosità in aumento fino a cielo nuvoloso ovunque entro metà giornata, sui monti leggera/moderata diminuzione della nuvolosità dal pomeriggio.

Precipitazioni. Sulle Dolomiti Settentrionali probabilità bassa (5-25%) per qualche fiocco di neve fino al mattino, per il resto assenti.

Temperature. Rispetto a lunedì differenze anche sensibili, sulla pianura avranno andamento irregolare e sui monti saranno in aumento; valori sotto la media anche di molto.

Venti. Deboli/moderati; sulla pianura da nord-est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da ovest.

Mare. Poco mosso.

Previsione Altezza Onde

mercoledì 14. Fino al pomeriggio sulle Dolomiti alternanza di nuvole e rasserenamenti mentre altrove cielo nuvoloso, di sera nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In aumento, eccetto diminuzioni di sera sulla pianura con minime a fine giornata; differenze anche sensibili rispetto a martedì.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da ovest e altrove con direzione variabile.

Mare. Poco mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

giovedì 15. Nuvolosità in aumento, dal pomeriggio varie precipitazioni con quota neve in prevalenza a 900-1300 m sulle Dolomiti e 1100-1400 m sulle Prealpi. Temperature in aumento, eccetto diminuzioni sulla pianura fino a metà mattina.

venerdì 16. Nuvoloso. A tratti precipitazioni, nevose in prevalenza sopra i 1500-1700 m di quota. Temperature in aumento, eccetto diminuzioni diurne in alta montagna.