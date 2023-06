Maxitamponamento tra 4 auto al semaforo: 2 feriti (FOTO)

Stamattina alle ore 14:30 circa, in via SS. Trinità del Comune di Schio, alcune decine di metri prima del semaforo presente con via Fleming, è avvenuto uno scontro con feriti, tra 4 autoveicoli. In particolare, la conducente dell’autovettura Subaru Impreza, proveniente via SS. Trinità e diretta verso Piazzale Divisione Acqui, per cause in corso di accertamento ha tamponato violentemente un Dr. 6.0, che precedeva con medesima direzione di marcia, per poi proseguire la corsa ed andare ad urtare altri due fermi all’altezza del semaforo.

Sul posto due pattuglie del Consorzio di Polizia Locale Altovicentino di Schio per i rilievi del caso nonché un’autoambulanza del 118 che trasportava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Santorso il conducente della Subaru e della DR, per gli accertamenti del caso.

La situazione viabilistica riprendeva la normalità dopo circa due ore, non appena il carro attrezzi rimuoveva i mezzi coinvolti e la ditta convenzionata provvedeva alla pulizia della sede stradale da innumerevoli detriti e liquidi dei veicoli.