Maxi sequestro: 5,5 milioni di accessori auto-moto. Sito di stoccaggio anche a Vicenza

La Guardia di finanza di Torino, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, ha portato a termine una vasta operazione a tutela del made in Italy nel settore degli accessori per moto e auto. L’indagine, denominata “Non ci casco” e condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino, ha portato al sequestro di oltre 5,5 milioni di prodotti, tra cui 144 mila caschi per moto e bici, tutti con indicazioni ingannevoli circa l’origine italiana.

Gli articoli, in realtà provenienti principalmente da Cina e Vietnam, venivano commercializzati in Italia e all’estero come se fossero di produzione nazionale, grazie all’uso di confezioni e segni grafici che richiamavano l’italianità – come i colori del tricolore o nomi evocativi.

Le perquisizioni, disposte dalla Procura di Torino, hanno riguardato punti vendita, store monomarca e numerosi siti di stoccaggio individuati nelle province di Milano, Mantova, Verona, Vicenza, Bologna e Modena. Proprio a Vicenza è stato trovato uno dei depositi principali.

Il valore commerciale dei beni sequestrati è stimato in oltre 90 milioni di euro. Per 10 mila caschi da moto e 5 mila da bici sono state disposte perizie tecniche che ne hanno accertato la non conformità alle norme di sicurezza, evidenziando gravi carenze strutturali.

L’indagine ha permesso di ricostruire l’intera filiera: i prodotti importati venivano confezionati nei siti italiani con imballaggi che ne falsificavano la provenienza e successivamente immessi sul mercato nazionale ed estero.

Quattro imprese sono state deferite all’Autorità giudiziaria per il reato, in ipotesi d’accusa, di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, in violazione della normativa sul made in Italy. Per uno dei responsabili è scattata anche una segnalazione per frode in commercio e importazione di prodotti pericolosi per l’incolumità delle persone.

L’operazione si inserisce nell’impegno della Guardia di finanza a contrastare le frodi che danneggiano il made in Italy e alterano la concorrenza, a tutela dei cittadini e delle imprese oneste.