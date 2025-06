Maxi frode da 87 milioni con false fatture: coinvolte 18 imprese “cartiere” cinesi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

TREVISO – Una maxi frode fiscale da oltre 87 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Treviso, che ha smascherato un vasto sistema basato sull’emissione di false fatture da parte di 18 imprese “cartiere” intestate a cittadini cinesi. Le società, del tutto prive di operatività reale, erano attive unicamente per emettere documenti fittizi relativi a forniture mai avvenute.

L’operazione, denominata “Hidden Gain”, è partita da una verifica fiscale nei confronti di una società del coneglianese, titolare di un grande magazzino per la vendita al dettaglio. L’azienda aveva contabilizzato fatture false per oltre 2 milioni di euro di base imponibile e 500 mila euro di Iva, riducendo così in modo illecito il proprio carico fiscale.

Gli approfondimenti delle Fiamme Gialle della Compagnia di Conegliano hanno portato all’individuazione delle 18 imprese coinvolte, tutte prive di struttura, beni o personale, che a partire dal 2019 avevano emesso migliaia di fatture fittizie a vantaggio di oltre 600 operatori economici in tutta Italia.

L’importo complessivo delle false fatture emesse supera 87 milioni di euro di base imponibile, con circa 19 milioni di Iva non versata. I titolari e gli amministratori delle aziende coinvolte, tutti di origine cinese, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Treviso: in totale, sono sedici le persone indagate per l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Le posizioni dei circa seicento destinatari delle fatture sono state trasmesse ai reparti territoriali della Guardia di Finanza, che provvederanno al recupero delle imposte evase.

L’operazione “Hidden Gain” conferma l’impegno della Guardia di Finanza e della Procura di Treviso nel contrasto alle frodi fiscali più complesse, che oltre a sottrarre risorse all’erario minano la concorrenza leale e danneggiano l’intero sistema economico.