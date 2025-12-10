Marsiglia, il Natale degli spacciatori: volantini promettono snack e hashish per attirare clienti

Natale “omaggio” dalla mafia della droga: a Marsiglia aperitivi con hashish per conquistare il quartiere

Un invito a festeggiare il Natale in anticipo, a dicembre. Nulla di strano, se non fosse per il contesto. «Non resisto alla tentazione di mostrarvi il piccolo sequestro che abbiamo fatto. Guardate cosa viene distribuito nel quartiere per le vacanze di Natale», ha dichiarato con ironia il prefetto delle Bocche del Rodano, Jacques Witkowski, mostrando un manifesto decisamente inatteso, come si vede nel video diffuso da LCI.

La scoperta è avvenuta durante un’operazione antidroga a Marsiglia: sul volantino si leggeva infatti la promessa di un «aperitivo con patatine, bibite, caramelle, bustine di erba o hashish in omaggio». Un’iniziativa che lascia poco spazio ai dubbi. L’obiettivo dei narcotrafficanti è quello di presentarsi come “commercianti di fiducia”, integrati nel quartiere e pronti a regalare piccoli omaggi natalizi per farsi accettare dagli abitanti.

«Non risparmiano sforzi per fidelizzare i clienti, per dimostrare di essere amichevoli, per presentarsi sotto una buona luce. E perché non fare un piccolo regalo come farebbe il supermercato locale a Natale», ha spiegato Frédéric Ploquin, autore del libro Les Narcos français brisent l’omerté.

I residenti, ormai abituati alla presenza costante dello spaccio, hanno accolto con sorpresa l’azione della polizia. «Stanno controllando le persone, non sappiamo perché. Dovrebbero farlo più spesso, ma non in modo così casuale», ha commentato un abitante del quartiere.

Martedì 9 dicembre, ben 1.500 agenti sono stati impiegati per colpire simultaneamente 15 punti caldi del narcotraffico, in un’operazione ad ampio raggio che mira a ridurre l’influenza dei clan e il loro tentativo di “normalizzarsi” attraverso iniziative travestite da regali natalizi.