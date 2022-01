Investito mentre attraversa la strada, pedone al pronto soccorso

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Marostica, gli operatori del Suem 118 sono dovuti intervenire, assieme agli agenti di polizia locale quando, in via della Stazione, a pochi passi delle mura, un pedone è stato investito. L’uomo, in centro per alcune commissioni, è stato colpito da un’automobile. Il conducente si è fermato immediatamente per prestare aiuto, chiamando immediatamente i soccorsi. In pochi minuti sono arrivati gli operatori del San Bassiano, assieme agli agenti della polizia locale marosticense. Il ferito è stato portato al pronto soccorso, dove gli sono state diagnosticate lesioni di lieve entità; l’uomo è stato dimesso in serata. Il traffico ha subito rallentamenti per circa un’ora. La notizia è riportata dal Giornale di Vicenza.