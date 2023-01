MAROSTICA – Al via i lavori al Teatro Politeama

Partiranno mercoledì 1 febbraio i lavori per la sistemazione definitiva del Teatro Politeama di

Marostica. L’avvio simbolico del cantiere è avvenuto questa mattina con il taglio del nastro alla

presenza del presidente del Consiglio Regionale e di molti sindaci e amministratori del territorio.

Prossimamente sarà apposta la targa che ricorda il contributo ricevuto nel dicembre 2021 dal

Ministero della Cultura. L’importo è di 828mila euro e 200mila euro delle casse comunali

copriranno interamente l’intervento di installazione degli arredi, degli allestimenti scenotecnici,

degli impianti per audio-video, illuminazione e sicurezza altri 70.000 euro circa sempre dalle casse

comunali stanziati nel mese di dicembre serviranno per la sistemazione del tetto dell’edificio.

Il progetto è stato redatto dall’arch. Paolo Dal Sasso e dall’ing. Pierluigi Carraro. I lavori, la cui

durata prevista è di sei mesi, sono stati affidati al raggruppamento temporaneo tra la ditta “LINEA

GOBBATO S.N.C. DI GOBBATO IVONE & C.” con sede in Ponte San Nicolò (PD), ditta

capogruppo mandataria, e la ditta “ELENIA S.R.L.” con sede in Padova (PD), ditta mandante.

«Finalmente – commenta con soddisfazione il sindaco Matteo Mozzo – mettiamo la parola fine alle

vicende della piccola grande vergogna della città. Il Politetama è stato oggetto di campagna

elettorale negli ultimi 15 anni, senza però mai sfociare in un intervento definitivo. Il Politeama sarà

uno dei nuovi templi della cultura marosticense, simbolo della città ed esempio di tenacia nella

volontà di rinascere. In questi ormai cinque anni di mandato, grazie al sostegno economico che

abbiamo garantito all’Associazione Teatris, col supporto di Argot Produzioni e de La Piccionaia, si

è riusciti prima di tutto a raggiungere l’obiettivo di creare il pubblico e di fidelizzarlo attraverso

una proposta e programmi di qualità.

Sono stato attaccato più volte in consiglio comunale perché non davamo informazioni sullo stato

dell’arte del teatro, ma era proprio perché stavamo lavorando e non volevamo dare informazioni

che potessero compromettere il procedimento e il lavoro dei tecnici. Abbiamo cercato di capire

quali finanziamenti avrebbero potuto supportare il completamento dell’opera, ottimizzando la

progettualità anche sulla base dei bandi ciclici pubblicati dal Ministero. Vince la politica dei fatti e

non delle chiacchiere. Per la durata dei lavori cercheremo di limitare al massimo i disagi per i

cittadini e i residenti della zona».

Aggiunge Maurizio Panici, direttore artistico di Ats: «E’ una grande opportunità per la città e per

la comunità perché viene restituito un manufatto importante che diventa il cuore della produzione

culturale. Non è solo un edificio, ma un centro pulsante che assumerà sempre maggiore importanza

di contenuti e di proposte. La presenza in questi anni di Argot Produzioni e de La Piccionia stanno

accompagnando la compagnia Teatris, garantendo una produzione culturale continua, che tocca il

teatro, la musica e il cinema».

Il progetto presentato dal Comune di Marostica si è classificato al 13° posto su 90 domande

presentate nell’area Nord Est. Complessivamente lo stanziamento del Fondo per la cultura era di 30

milioni di euro, che hanno finanziato 44 progetti sui 340 presentati da tutta Italia.

Il Teatro Politeama, costruito nel 1912 in stile Liberty su progetto dell’ingegnere e architetto

Giovanni Tescari (1866-1939) ha conosciuto varie destinazioni d’uso nel secolo scorso. E’ stato

infatti anche cinematografo, ospedale in tempo di guerra, sala da ballo. Negli anni ‘80 è stato

acquistato dal Comune, arrivando dopo qualche anno alla sospensione dell’attività per mancanza di

pubblico. E’ di vent’anni fa l’intervento per il restauro della facciata e la ricostruzione degli spazi

interni, ma la mancanza di fondi ne ha impedito la riapertura al pubblico. Dal 2017, con la

sistemazione di piano terra, foyer e Ridotto, è ripartita l’attività con esposizioni e spettacoli dal

vivo