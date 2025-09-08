Marmolada, arretramento medio di 7 metri in un anno: “Il ghiacciaio è ormai un relitto del passato”

BELLUNO – Il ghiacciaio della Marmolada continua a ritirarsi: rispetto al 2024 si registra un arretramento medio di 7 metri e un generale assottigliamento delle fronti. È quanto emerge dalla Campagna Glaciologica Partecipata promossa dal Museo di Geografia dell’Università di Padova, in collaborazione con l’Arpav Centro Valanghe di Arabba, il Comitato Glaciologico Italiano e i ricercatori dell’ateneo patavino.

I dati confermano la tendenza ormai consolidata, nonostante qualche fase estiva più fresca e la nevicata che ha imbiancato il ghiacciaio a fine agosto. “L’analisi conferma il trend degli ultimi decenni – spiega Mauro Varotto dell’Università di Padova – e dimostra che alte temperature estive e scarse precipitazioni invernali non consentono al ghiacciaio di mantenere un equilibrio. Colpiscono in particolare l’assottigliamento delle fronti, la comparsa di detrito superficiale e le sempre più ampie finestre rocciose. Il paesaggio glaciale è ormai un relitto del passato”.

Un fenomeno che ha effetti diretti anche sul turismo in quota. “Si osserva un crescente ricorso alla neve artificiale a quote sempre più alte – sottolinea Alberto Lanzavecchia, sempre dell’Università di Padova – con cannoni e teli geotermici che impattano pesantemente sulla criosfera e sul paesaggio. È un altare alla pratica dello sci, mentre il ghiacciaio viene progressivamente sacrificato al divertimento e a un modello di sviluppo dissipativo”.

Per gli esperti dell’Arpav, i nuovi dati saranno fondamentali per aggiornare i modelli predittivi sul ritiro dei ghiacciai e valutarne le conseguenze future: dalla disponibilità idrica alla sicurezza dei territori montani.