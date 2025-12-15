MILANO, 15 dicembre 2025 – La popstar americana Mariah Carey sarà la protagonista internazionale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. Lo annuncia la Fondazione Milano Cortina 2026, sottolineando come la voce della cantante, celebre in tutto il mondo, rappresenti perfettamente l’emozione e l’energia che accompagneranno il percorso verso i Giochi.

La Cerimonia, realizzata da Balich Wonder Studio, promette un’esperienza unica: un grande abbraccio collettivo che coniuga Spirito Italiano, innovazione e coinvolgimento di artisti di livello internazionale. La musica, definita dalla Fondazione “linguaggio universale”, si intreccerà con il tema guida dell’evento, l’Armonia, declinata attraverso l’incontro di culture, creatività e partecipazione.

“Lo sport, con i suoi valori di uguaglianza, rispetto e inclusione, amplifica questo racconto”, spiegano gli organizzatori. “Insieme, musica e sport daranno vita a una Cerimonia in cui l’Armonia diventa esperienza viva, simbolo di comunità che superano confini e condividono l’energia dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026”.

Oltre a Mariah Carey, l’evento accoglierà altre performance artistiche di rilievo, pensate per sorprendere il pubblico e lasciare un ricordo indelebile nelle spettatrici e negli spettatori di tutto il mondo.