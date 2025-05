Maranza – Joe Formaggio (FdI): “A Vicenza violenza inaccettabile, servono misure forti contro bande di immigrati di seconda generazione che delinquono”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Vicenza, 5 maggio 2025 – «Gli episodi di violenza come quello accaduto in zona San Biagio sono inaccettabili e devono far riflettere. Non possiamo tollerare che bande di maranza agiscano indisturbate nelle nostre città»: lo afferma Joe Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commentando un’aggressione avvenuta nel centro storico di Vicenza.

Formaggio punta il dito contro quella che definisce «la seconda generazione di immigrati che delinque»: «Anche se nati in Italia, questi soggetti restano per noi stranieri quando delinquono. Mentre già affrontiamo le problematiche legate a cittadini italiani problematici, non possiamo accettare anche nuove criticità da chi non rispetta le nostre regole».

L’esponente di Fratelli d’Italia richiama i casi di altri Paesi europei: «In Francia e in Svezia la seconda generazione di immigrati ha creato tensioni sociali esplosive. Non possiamo permettere che Vicenza e l’Italia prendano la stessa strada».

Formaggio respinge anche la narrazione secondo cui l’immigrazione rappresenterebbe una risorsa economica: «Basta raccontare che gli immigrati ci pagheranno le pensioni. I costi sociali e i problemi che derivano da una parte dell’immigrazione superano ampiamente i benefici».

L’episodio che ha suscitato la reazione del consigliere regionale riguarda un operatore di auto a noleggio aggredito da quattro o cinque giovani di origine magrebina. «Mentre lavorava, gli sono saliti in auto. È sceso per allontanarli ma è stato brutalmente picchiato, riportando gravi danni al volto e alla vettura. Ci sono anche video dell’aggressione».

Infine, Formaggio chiarisce: «Il problema non sono gli stranieri in quanto tali, ma chi delinque. È su questi soggetti che bisogna intervenire con decisione, per tutelare chi vive e lavora nel nostro territorio».